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Россиянка Линникова скрывается в США после "Мисс Вселенная", боясь возвращаться в РФ из-за угроз

Виктория Ряполова
Люди
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Россиянка Линникова скрывается в США после 'Мисс Вселенная', боясь возвращаться в РФ из-за угроз

22-летняя представительница России на "Мисс Вселенная" Анна Линникова после хейта, который она получает в свой адрес, боится раскрывать свое местоположение. Модель рассказывает, что ей приходят угрозы, потому она решила остаться в Америке в целях безопасности. По словам девушки, на нее "накинулись" несправедливо и данное соревнование выдалось для нее испытанием на прочность.

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Линникова рассказала в Instagram, что она дала интервью известному журналу. В нем она пожаловалась на троллинг, утверждая, что украинцы не дают ей жизни. Хотя пару недель назад блондинка уверяла, все у нее хорошо и она тратит заработанные деньги на дорогие рестораны и брендовые вещи.

"С самого начала я столкнулась с непрерывным потоком оскорблений и угроз от украинских пользователей соцсетей. Особенно неприятны были негативные комментарии от давних знакомых с Украины. А еще многие меня избегали и сторонились, просто узнав о моем происхождении. Очень жаль, что украинка Виктория Апанасенко не захотела общаться со мной только из-за моей национальности", – продолжает изображать из себя жертву Линникова.

Россиянка Линникова скрывается в США после ''Мисс Вселенная'', боясь возвращаться в РФ из-за угроз

Публика узнала адрес отеля в Новом Орлеане, в котором жили участницы конкурса. После этого модель стали предупреждать, что ей лучше не выходить на сцену и не возвращаться в Росси. Линникова решила подольше задержаться в Штатах, поскольку боится недоброжелателей.

Россиянка Линникова скрывается в США после ''Мисс Вселенная'', боясь возвращаться в РФ из-за угроз

"Потом я немного успокоилась, поняв, что реальной силы такие слова не имеют. Сейчас я путешествую по Америке и в целях безопасности лишний раз не раскрываю своих точных координат", – сказала участница из страны-агрессора. Линникова продолжает наслаждаться всеми благами жизни, заказывает приватные экскурсии, полеты на частных вертолетах, демонстрирует роскошные наряды.

Россиянка Линникова скрывается в США после ''Мисс Вселенная'', боясь возвращаться в РФ из-за угроз

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