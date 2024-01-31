Мисс Мира 2023: украинка София Шамия вспомнила о войне на родине в видео к конкурсу талантов

18-летняя "Мисс Украина 2023" София Шамия из Киевской области представила видео для конкурса талантов, в котором вспомнила о продолжающейся уже почти 10 лет войне. Красавица рассказала, как ее талант помогает украинцам в это сложное время.

Видео дня

Представительница Украины также расхвалила украинские города и людей по всему миру. Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

"Привет, мир! Меня зовут Софи Шамия, и я – "Мисс Украина 2023". Сегодня я хочу рассказать вам о своей страсти и своей любви. Я родилась в прекрасной стране, Украине. Моя Родина – это восхитительное сочетание подсолнечных полей, волшебных городов и величественных гор", – начала рассказывать София Шамия.

В детстве ей было трудно социализироваться, поэтому мама украинки отдала ее на теннис, бадминтон, плавание, верховую езду и рисование. Свою страсть участница конкурса нашла в последнем.

В коллекции ее картин есть разные города: Полтава, Львов, Киев, Донецк и т.д. София Шамия не держит их дома, а продает на аукционе, чтобы заработать деньги на благотворительность.

"Когда в Украине началась война, я задумалась над тем, как я могу быть полезной для моей страны, и тогда у меня возникла идея использовать свой талант художника для помощи пострадавшим от вторжения России, организовывая благотворительные аукционы с моими работами", – поделилась украинка.

Вырученные деньги она тратила на помощь организации "Frontline Medics" и Центру помощи детям во Львове.

"Я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать достижению этой цели", – закончила 18-летняя конкурсантка.

"Мисс Мира 2023" состоится 9 марта 2024 года во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи, Индия.

Напомним, отец Софии служит в Вооруженных Силах Украины. Девушка призналась, что из-за войны ее папа ослеп на один глаз.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кто такая София Шамия и как она выглядит в реальной жизни. 18-летняя красавица учится в Киево-Могилянской академии, занимается благотворительностью и поддерживает Палестину.

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