Мишина заинтриговала ответом на вопрос о своей 'беременности'

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина во время съемок предстоящего шоу "Липсинк баттл" на телеканале "1+1" заявила, что вскоре поклонники узнают – беременна она или нет.

Как оказалось, многих людей интересует этот вопрос. Поэтому ведущий проекта Потап (Алексей Потапенко) решил лично спросить об этом у знаменитости. Об этом сообщает "ТСН".

Так, Мишина, отвечая на вопрос Потапа, не беременна ли она, заинтриговала фанатов. Актриса рассказала, что совсем скоро она покажет фотосессию, в которой будут раскрыты все карты.

Отметим, что участвовать в шоу решил и возлюбленный Мишиной Александр Эллерт.

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. С августа по ноябрь 2019 участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, став победителями проекта.

Первой весомой работой актрисы стала роль Камиллы в мелодраме "Искушение", а настоящее профессиональное признание она получила в 2019 году, сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

Кроме того, на телеканале СТБ 23 октября 2020 года стартовал проект о любви "Холостячка". За сердце главной героини Мишиной боролись 15 мужчин.

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