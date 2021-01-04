Мишина заговорила о возможном расставании с Эллертом и заявила о страхе

Героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина не боится расставания со своим избранником – комиком и сценаристом студии "Квартал 95" Александром Эллертом.

При этом она отметила, что является противницей быстротечных романов и считает Александра своим единомышленником. Об этом шла речь в эксклюзивном интервью артистки для OBOZREVATEL.

"Люди расстаются не только после проектов "Холостяк" или "Холостячка", но и в обычной жизни. Каждая ситуация – это опыт, этап и путь. Если что-то с тобой случается, значит с определенной целью", – высказалась Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт. Пресс-служба "Холостячки"

Она добавила, что не боится, если им с Эллертом придется расстаться из-за того, что чувства угасли, или конфликта интересов. По мнению актрисы, если что-то происходит с человеком, значит так было предначертано.

"Я не боюсь, что отношения не сложатся. Страх – это вообще очень обманчивое чувство. За ним ведь может скрываться не только опасность, но и нечто иное, приятное и красивое. Я в себе выработала навык – не бояться идти в страх", – отметила Ксения.

Также она указала, что на данном этапе отношений принимает своего нынешнего спутника со всеми недостатками.

Ксения Мишина и Александр Эллерт после проекта. Пресс-служба "Холостячки"

"Сашу я принимаю со всеми недостатками и достоинствами. Для меня важно, чтобы спутник был моим единомышленником. К счастью, Саша оказался именно таким", – подытожила артистка.

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