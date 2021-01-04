Мішина заговорила про можливий розрив з Еллертом і заявила про страх

Героїня шоу "Холостячка", акторка Ксенія Мішина не боїться розлуки зі своїм обранцем – коміком і сценаристом студії "Квартал 95" Олександром Еллертом.

Водночас вона зазначила, що не є прихильницею швидкоплинних романів і вважає Олександра своїм цілковитим однодумцем. Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю артистки для OBOZREVATEL.

"Люди розлучаються не тільки після проєктів "Холостяк" або "Холостячка", але й у звичайному житті. Кожна ситуація – це досвід, етап і шлях. Якщо щось із тобою трапляється, значить – з певною метою", – висловилася Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт. Пресслужба "Холостячки"

Вона додала, що не боїться, якщо їм з Еллертом доведеться розлучитися через те, що почуття згасли, або через конфлікт інтересів. На думку актриси, якщо щось відбувається з людиною, значить – так було визначено.

"Я не боюся, що стосунки не складуться. Страх – це взагалі дуже оманливе відчуття. За ним же може ховатися не тільки небезпека, але й щось інше, приємне та красиве. Я в собі виробила навик – не боятися йти у страх", – зазначила Ксенія.

Також вона підкреслила, що на теперішньому етапі стосунків приймає свого супутника з усіма його недоліками.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт після проєкту. Пресслужба "Холостячки"

"Сашу я приймаю з усіма недоліками і перевагами. Для мене важливо, щоб супутник був моїм однодумцем. На щастя, Саша виявився саме таким", – підсумувала артистка.

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