Мишина заболела коронавирусом и нашла неожиданные плюсы инфекции
Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина заболела коронавирусной инфекцией, однако она не стала унывать по этому поводу. Наоборот, звезда записала радостное stories.
На своей странице в Instagram Ксения сообщила своим подписчикам, что следующие две недели будет находиться дома и заниматься лечением. Кроме того, она добавила, что не чувствует вкуса, когда ест (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Друзья, какая вкусная редиска! Если бы я не видела, что это редиска, то я бы даже не поняла, потому что у меня коронавирус. Вот так вот…", – сказала знаменитость.
Также в ролике можно услышать голос избранника актрисы Александра Эллерта. Мужчина две недели будет на самоизоляции со своей возлюбленной. Видимо, пара обрадовалась появившейся возможности побыть вдвоем.
Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик, которая заболела коронавирусом, заявила, что пробыла на самоизоляции 18 дней и теперь готова снова приступить к работе.