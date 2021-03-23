Мішина захворіла на коронавірус і знайшла несподівані плюси інфекції

Українська акторка, головна героїня реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина захворіла на коронавірусну інфекцію, однак вона не стала сумувати через це. Навпаки, зірка записала радісне stories.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія повідомила своїм підписникам, що наступні два тижні буде перебувати вдома і займатися лікуванням. Крім того, вона додала, що не відчуває смаку, коли їсть (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Друзі, яка смачна редька! Якби я не бачила, що це редька, то я б навіть не зрозуміла, тому що в мене коронавірус. Ось так ось...", – сказала знаменитість.

Також у ролику можна почути голос обранця акторки Олександра Еллерта. Чоловік два тижні буде на самоізоляції зі своєю коханою. Мабуть, пара зраділа можливості нарешті побути удвох.

Ксенія Мішина розповіла про коронавірус instagram.com/stories/misha.k.ua

Ксенія Мішина розповіла детальніше про коронавірус instagram.com/stories/misha.k.ua

Ксенія Мішина знайшла плюси в самоізоляції. instagram.com/stories/misha.k.ua

Ксенія Мішина – українська акторка театру і кіно. Вона була учасницею шоу "Танці з зірками" в парі з хореографом Євгеном Котом, де вони стали переможцями. Восени минулого року стартував реаліті-проєкт "Холостячка", в якому головною героїнею була Ксенія, вибравши у фіналі сценариста і коміка Олександра Еллерта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик, яка захворіла на коронавірус, заявила, що пробула на самоізоляції 18 днів і тепер готова знову працювати.