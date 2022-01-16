Мишина с сыном приехала в Крым и показала места, в которых росла

Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном отправилась в родной Крым. Поклонникам артистка показала двор в Севастополе, в котором она росла и рассказала о необычных "ритуалах" с мамой.

Кадры с малой родины Мишина опубликовала в своих Instagram-stories. Знаменитость с ностальгией вспомнила, как ходила в школу через дорогу и наблюдала за морем с окна квартиры.

Ксения призналась, что решила отправиться в Крым после насыщенных рабочих будней и привезла в свой отчий дом 9-летнего Платона. По мнению звездной мамы, мальчик рад прогулять школу, а тем более на отдыхе у бабушки. Сама же актриса рассказала, что теперь подолгу высыпается и наслаждается встречами с друзьями детства.

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Мишина рассмешила подписчиков, показав "сейф" своей мамы для сладостей – конфеты и печенье она хранит в посудомоечной машине.

Звезда "Крепостной" показала вид из окна, которое выходит во двор. В этом месте маленькая Ксения проводила все свое детство в теплое время года. А неподалеку от дома находилась и школа, в которой будущая актриса отучилась 11 лет. По словам Мишиной, этот район выглядит намного красочнее весной и летом, когда цветут деревья и другие растения.

Также знаменитость рассказала о "стандартном ритуале", который она вместе с мамой Натальей делает каждый раз, приезжая домой – поход на базар.

"Обязательно с мамочкой идем на рынок за всякими вкусностями", – с улыбкой сообщила Ксения и мельком показала свою родительницу.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – 32-летняя украинская актриса театра и кино родом из Севастополя. Участвовала в шоу "Танцы со звездами" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. В 2020 году стала первой "холостячкой" на телеканале СТБ. В финале реалити-шоу выбрала комика Александра Эллерта. Однако с июня 2021 пара не вместе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мишина объяснила, почему переехала из временно оккупированного Россией Крыма в Киев. По словам звезды, она обдумывала возможность жизни в Москве, но "не отважилась".