Мишина резко ответила хейтерам, которые обвинили ее в ''пропаганде нездоровой худобы''. Фото

Украинская актриса Ксения Мишина после 4 месяцев изнурительных тренировок решила показать, как изменилось ее тело. Звезда потеряла 9 килограммов и удивила подписчиков худобой. Многие отметили, что до похудения 33-летняя знаменитость выглядела куда лучше. Бывшая холостячка не стала терпеть "нападок" фолловеров и поставила их на место.

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Свою позицию Ксюша объяснила в Instagram-stories. По ее словам, главное, чтобы она нравилась сама себе, а на критику посторонних людей Мишина обращать не будет. Бывшая возлюбленная автора "Квартал-95" дала понять, она тренируется не для похвалы окружающих, а для того, чтобы понимать, как управлять своим весом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Некоторые комментарии вообще топчик. Возможно, у вас формируется такое мнение из-за стереотипов, что для достижения лучшей версии себя нужно постоянно страдать и издеваться над собой. Да, не всегда во всем присутствует наслаждение, но кто сказал, что это плохо?", – рассуждает звезда сериала "Крепостная".

Одна из фолловеров Мишиной задала вопрос, как такая форма может нравиться мужчине. Она продолжила – до похудения Ксюша была женственной девушкой с формами, а после превратилась в "шашлык". Артистка не стала терпеть оскорблений, ответив подписчице: "Спасибо, что вы не мужчина".

Селебрити пояснила, она не собирается делать никаких марафонов по похудению, как блогер Даша Квиткова, ведь не видит в этом никакого смысла. "Я хочу дарить вам пользу, хочу быть честной и откровенной с вами. Делиться своим опытом и знаниями бесплатно", – написала в личном блоге брюнетка.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что что жена Виктора Павлика Катерина Репяхова организовала откровенную фотосессию в белье и нарвалась на волну гнева украинцев. Пользователи сети раскритиковали девушку за неудачные позы и неуместность контента.

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