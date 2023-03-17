''Была одержима красивой фигурой'': Мишина похвасталась результатами похудения, вызвав бурную дискуссию. Фото

Известная украинская актриса Ксения Мишина четыре месяца назад начала свой путь к идеальной фигуре. Еще во время выхода на телеэкраны "Холостячки" с ее участием, стало известно, что артистка не употребляет алкоголь и мясо, регулярно занимается духовными практиками и спортом. Знаменитость решила показать, как она выглядит после 16 недель упорных трудов над своим телом, но нарвалась на хейт поклонников.

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Кадрами до трансформации и после Мишина поделилась в Instagram. Ксения уточнила, сейчас она чувствует себя прекрасно и имеет самую лучшую форму за 33 года жизни. Бывшая возлюбленная Элерта уверена, с ней произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Этот путь начался 4 месяца назад, где сначала я была одержима красивой фигурой, а потом людьми! Гениальными людьми, которые натолкнули меня на глобальное изменение идеалов и приоритетов, заставивших проснуться и открыть глаза. Помните такую, казалось бы банальную фразу "я никогда не буду прежней"? Так вот это обо мне", – написала артистка.

Вместо того чтобы восхититься подтянутым телом и стальным прессом звезды, фанаты начали упрекать ее в "пропаганде нездоровой худобы" и убеждать, что до тренировок она выглядела женственней. Подписчики посоветовали Ксении набрать несколько килограммов, чтобы появились красивые изгибы.

"Вы пропагандируете нездоровую худобу?", "До было лучше", "Можете забросать меня тапками, но "до" мне больше нравится", "Тот случай, когда первый вариант лучше", "Какой смысл было над собой издеваться, если и так было красиво и женственно?", "Очень худая, мне такое не нравится" "Зачем из красиво тела делать мясо? Если вам нравится, то ок, но это вообще отталкивает", – поделились своим мнением пользователи сети.

Напомним, недавно ONBOZREVATEL сообщал, что известный блогер и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова увеличила губы. Девушка призналась, музыкант запретил ей прибегать к данной бьюти-процедуре, заявив, что не будет с ней разговаривать.

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