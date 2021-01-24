Мишина разоткровенничалась в сети о семейном насилии и сложных отношениях

Украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина разоткровенничалась с поклонниками о семейном насилии и сложных отношениях. Артистка призналась, как жила с экс-абьюзером.

На странице в Instagram Мишина рассказала о начале своей актерской карьеры. По словам звезды, тогда у нее были бесконечные пробы и редкие подработки аниматором. К тому же она вспомнила слова одного режиссера: "тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель".

"Навряд ли я смогу описать словами то липкое чувство отвержения и боль от осознания безысходности. У меня не было выбора. Бесконечные расставания с маленьким Платоном, огромное чувство вины и дикий страх, что я не смогу закрыть ребенку самые базовые потребности", – призналась звезда.

Также Мишина поведала, что именно в тот момент у нее появился молодой человек, который обеспечивал ее, дал красивую квартиру, проявлял заботу и дал безопасность. А позже, по словам актрисы, за всем этим стояли унижения, угрозы, ревность, оскорбления и физическое насилие.

"Регулярно слушала, что все актрисы шлюхи и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить", – рассказала знаменитость.

Мишина призналась, что такой опыт помог ей начать работать над собой, учится и выбираться с данных ситуаций.

"Сейчас я говорю спасибо за такой путь, за то, что смогла взять ответственность за свою жизнь, начала работать над собой, много учиться и постепенно выбираться. За силу своей души и бесконечную веру", – заявила.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,не так давноКсения Мишина рассказала о трудностях съемок интимных сцен.