Мишина рассказала, с кем встретила Новый год и почему пропала из сети: психологический треш

Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина не появлялась в сети на новогодние праздники, чем серьезно встревожила своих фанатов. Выяснилось, что 9-летний сын знаменитости Платон заболел в канун 31 декабря, поэтому звездная мама уделяла все время ему.

Об этом 32-летняя артистка рассказала на личной странице в Instagram. Мишина также поделилась, что на празднование к ней приехали мама и папа, поэтому она решила не отвлекаться от семьи на соцсети.

Ксения призналась, что праздничная атмосфера была немного испорчена болезнью сына, однако она постаралась развлечь его и развеселить подарками от Деда Мороза. Сама же актриса изрядно понервничала.

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"Такая наша мамская доля – терпеть весь этот психологический треш", – прокомментировала звезда.

Кроме того, Мишина рассказала, как проводит время с сыном на каникулах – играет в карты. По словам артистки, она всегда была мастером игры в в "Дурака", однако Платону удалось забрать этот титул себе.

"Сегодня мой сын четыре раза оставил меня "дурочкой". Вот это мастерство", – умилила Ксения подписчиков.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – 32-летняя украинская актриса театра и кино родом из Севастополя. Участвовала в шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. В 2020 году стала первой "холостячкой" на телеканале СТБ. В финале реалити-шоу выбрала комика Александра Эллерта. Однако с июня 2021 года пара не вместе. Воспитывает сына Платона, которому 9 лет.

OBOZREVATEL ранее писал, что Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва со своим экс-возлюбленным, победителем проекта "Холостячка", юмористом Александром Эллертом.