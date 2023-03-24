Мишина после травли в сети за похудение раскритиковала современные стереотипы: фаны согласились с актрисой

Актриса и бывшая возлюбленная Александра Эллерта Ксения Мишина продолжает делиться результатами своего преображения с подписчиками. Фанаты не поддержали достижения брюнетки, подчеркивая, что она перестаралась с похудением. На фоне прессинга артистка решила поднять важную тему в личном блоге о современных стандартах и стереотипах в обществе.

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Своими мыслями Ксюша поделилась в Instagram. На удивление, большинство пользователей сети поддержало девушку. Она заявила, в последнее время все чаще сталкивается с мнением, что женственность – это пышные формы и килограммы.

"Недавно, столкнувшись с позициями некоторых о том, что женственность – это исключительно пышные формы или килограммы, или наоборот, я с удовольствием посвящаю этот пост объяснению подобных стереотипов и когнитивных искажений. Многие женщины сталкиваются с прессингом общества, устанавливающего определенные стандарты всему. Но настоящая женственность кроется в личности каждой женщины и ее индивидуальности", – читаем под подборкой кадров Мишиной.

Блогер продолжила – каждая девушка выражает женственность по-разному и ни одна не должна быть подвержена травли. По ее словам, женская энергия – это пример того, как любое качество можно выразить в разных моментах, которое впоследствии становится одной из самых влиятельных форм силы и вдохновения в любой сфере жизни.

"Для меня ваши фото – это пример любви к себе. Это про питание, про спорт, про здоровье, красоту, как внутреннюю, так и внешнюю", "У вас очень много женственности. Шикарная", "Очень вдохновляете", "Спасибо, что поднимаете важные темы", "Вы – отличный пример женственности, сексуальности и невероятно сильной энергетики. Вы – молодец", – одобрительно восприняли рассуждения актрисы украинцы.

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