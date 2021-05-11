Мишина показала образ "украинской Мэрилин Монро". Фото

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина появилась в совершенно новом образе: с объемной прической, ярким макияжем и в наряде с оголенными плечами. Поклонники в комментариях отметили, что не сразу ее узнали, а также сравнили звезду с американской актрисой и моделью Мэрилин Монро.

Соответствующими кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На ней было легкое платье с массивным узлом на шее, длинные волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице был макияж с использованием розово-фиолетовых теней и насыщенной красной помады (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Завершали эффектный лук различные кольца и сережки, а также огромное количество розовых румян на скулах.

Фанаты были в восторге от увиденного. Вот некоторые их комментарии:

"Я подумала, что это Даша Астафьева", "Украинская Мерлин Монро", "Вы на этом фото на Астафьеву похожи!", "Очень красивая в любом образе", "Самая невероятная, очень красиво, стильно и модно", "Идеальная!".

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина восхитила женственным образом с открытой спиной. Знаменитость позировала в светло-сером длинном платье, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру. Свой образ она дополнила макияжем смоки-айс и длинными распущенными волосами.