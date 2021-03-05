Мишина и Эллерт рассказали, из-за чего ссорятся. Видео

Украинская актриса, главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт впервые рассказали, из-за чего может возникнуть ссора на бытовой почве.

Этой информацией влюбленные поделились в своем комментарии для "ЖВЛ" на канале "1+1". Так Ксения не стала скрывать, что моет полы в доме только она, поскольку Александр изначально ее предупредил, что не любит это делать.

"Саша ничего не делает, а я все делаю. Он мне сразу сказал, что ненавидит мыть полы. Во всем остальном он может мне помочь", – поделилась актриса.

Кроме того, у пары могут возникать конфликты по поводу того, кто будет спать на десять минут дольше утром.

"За эти десять минут мы постоянно боремся", – объяснил мужчина.

Иногда причиной конфликта может стать вопрос, кто же сегодня поведет ребенка в школу. Однако Ксения и Александр пытаются найти компромисс, чтобы незначительная ссора была как можно скорее исчерпана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина заинтриговала ответом на вопрос о своей "беременности". Во время съемок предстоящего шоу "Липсинк баттл" на телеканале "1+1" она заявила, что вскоре поклонники узнают – беременна она или нет.