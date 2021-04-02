Мишель Андраде выпустила зажигательный испано-английский клип. Видео

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде презентовала клип на песню Echale, в котором продемонстрировала эффектный образ и ритмичные движения.

О премьере исполнительница сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Так, она появилась в коротком топе и обтягивающих шортах. Свой образ знаменитость дополнила длинными перчатками и несколькими массивными украшениями.

"Лид-сингл моего нового мини-альбома ECHALE. Я выбрала это название не просто так: все песни из EP звучат на испано-английском, а еще это на 100% мое слово, потому что несет в себе мотивирующий месседж "Дерзай! Покажи им!". И я показываю – своей музыкой", – подписала артистка свежую видеоработу.

Поклонники оценили зажигательную композицию и в комментариях оставляют множество комплиментов. Вот что они пишут:

"Браво всей команде за огромный труд! Потрясающая работа! Мишель, ты лучшая", "Песня кайф", "Спасибо за такие хиты!", "Это пушка просто".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль рассказала подробности об альбоме "Красиво" и заинтриговала новым клипом. По словам певицы, она долго искала человека, с которым сможет сделать ребрендинг своего творчества.