Мішель Андраде випустила запальний іспано-англійський кліп. Відео

Українська співачка і телеведуча Мішель Андраде презентувала кліп на пісню Echale, в якому продемонструвала ефектний образ і ритмічні рухи.

Про прем'єру виконавиця повідомила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Так, вона з'явилася в короткому топі і обтислих шортах. Свій образ знаменитість доповнила довгими рукавичками і декількома масивними прикрасами.

"Лід-сингл мого нового міні-альбому ECHALE. Я вибрала цю назву не просто так: усі пісні з EP звучать на іспано-англійській, а ще це на 100% моє слово, тому що несе в собі мотивуючий меседж "Давай! Покажи їм!". І я показую – своєю музикою", – підписала артистка свіжу відеороботу.

Шанувальники оцінили запальну композицію і в коментарях залишають безліч компліментів. Ось що вони пишуть:

"Браво всій команді за величезну працю! Дивовижна робота! Мішель, ти найкраща", "Пісня кайф", "Дякую за такі хіти!", "Це бомба просто".

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