Мишель Андраде показала пикантное упражнение для ног с тренером. Видео

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде продемонстрировала тренировку в зале, заявив, что одним из упражнений тренер ее "убил".

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько соответствующих stories. Так, тренер по имени Александр помогал ей делать эффективное упражнение, раздвигая ее ноги своими руками (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Вот на этом упражнении он меня убил", – поделилась своими ощущениями Мишель.

Напомним, Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор". На этапе прослушиваний рэпер Серега проголосовал против девушки, однако в 2014 году он пригласил Мишель сыграть главную роль в своем короткометражном фильме "Гаджьо".

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