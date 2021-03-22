Мишель Андраде перевоплотилась в Рики Мартина и показала "загорелую грудь"

Любовь Блажко Люди 09:55, 22.03.2021 Обновлено: 11:24, 22.03.2021

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде появилась в образе пуэрториканского поп-музыканта, актера и писателя Рики Мартина. Можно заметить, что под слоем толстого грима ее тело изменилось до неузнаваемости.

Так, знаменитость поделилась соответствующим снимком на своей странице в Instagram. Она позировала с загорелым мужским торсом, поверх которого надела полупрозрачную черную рубашку. Изменилась и прическа артистки: ее волосы были аккуратно собраны так, чтобы стрижка максимально напоминала мужскую (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В новом амплуа исполнительница выглядела уверенно и очень обаятельно.

Мишель Андраде появилась в образе Рики Мартина.
instagram.com/mishvirmish
Мишель Андраде позировала в образе Рики Мартина.
instagram.com/kris_alekseychuk

Напомним, Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

Вскоре певица познакомилась с украинским продюсером Алексеем Потапенко, который предложил ей сотрудничество. Он признался, что не встречал такой красивой и талантливой артистки со времен знакомства с Настей Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишель Андраде показала пикантное упражнение для ног. Так, тренер по имени Александр помогал ей делать эффективное упражнение, раздвигая ее ноги своими руками.

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