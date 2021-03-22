Мішель Андраде перевтілилася в Рікі Мартіна і показала "засмаглі груди"

Любов Блажко Люди 09:55, 22.03.2021 Оновлено: 11:24, 22.03.2021

Українська співачка і телеведуча Мішель Андраде з'явилася в образі пуерториканського поп-музиканта, актора і письменника Рікі Мартіна. Можна помітити, що під шаром товстого гриму її тіло змінилося до невпізнання.

Так, знаменитість поділилася відповідним знімком на своїй сторінці в Instagram. Вона позувала із засмаглим чоловічим торсом, поверх якого одягла напівпрозору чорну сорочку. Змінилася і зачіска артистки: її волосся було акуратно зібране так, щоб стрижка максимально нагадувала чоловічу (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У новому амплуа виконавиця мала впевнений і дуже привабливий вигляд.

Мішель Андраде з'явилася в образі Рікі Мартіна.
instagram.com/mishvirmish
Мішель Андраде позувала в образі Рікі Мартіна.
instagram.com/kris_alekseychuk

Нагадаємо, Мішель Андраде – українська співачка і телеведуча болівійського походження. Співає іспанською, українською, російською, англійською та португальською мовами. Популярність і любов глядачів прийшли до Мішель у 2013 році, коли вона взяла участь в четвертому сезоні українського шоу "X-Фактор".

Незабаром співачка познайомилася з українським продюсером Олексієм Потапенком, який запропонував їй співпрацю. Він зізнався, що не зустрічав такої гарної і талановитої артистки з часів знайомства із Настею Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мішель Андраде показала пікантну вправу для ніг. Так, тренер на ім'я Олександр допомагав їй робити ефективну вправу, розсуваючи її ноги своїми руками.

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