Мир глазами Стивена Хокинга: топ предсказаний знаменитого ученого

Выдающийся британский астрофизик-теоретик и популяризатор научных знаний Стивен Хокинг 8 января мог бы отметить свое 79-летие.

Ученый страдал редкой болезнью – боковым амиотрофическим склерозом, первые признаки которого проявились в 21 год. Впоследствии он был почти полностью парализован. Гениальный исследователь ушел из жизни 14 марта 2018 в возрасте 76 лет.

Несмотря на ограниченные физические возможности, Хокинг посвятил свою жизнь науке и исследованию загадок нашей Вселенной. Он был автором многочисленных научных работ, а также являлся одним из тех, кто открыл особое излучение черных дыр, которое назвали в его честь – излучение Хокинга.

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Однако миру астрофизик известен также благодаря своим предсказаниям будущего человечества. Это сделало его всемирно известным футурологом. О впечатляющих пророчествах, которые успел совершить Хокинг, рассказывает OBOZREVATEL.

Ученый много размышлял о существовании внеземных видов. По его мнению, они действительно существовали: учитывая размеры вселенной, подобные умозаключения выглядят довольно рационально.

Однако он предупредил, что встреча с инопланетной цивилизацией может закончиться для человечества трагически. Дело в том, если у существ есть технологии, которые позволяют добраться до нашей планеты из другого уголка галактики, то понятно, что они будут находиться на значительно ином уровне развития, чем мы.

Он сравнил эту ситуацию с колонизацией Америки. Группа конкистадоров смогла захватить и уничтожить огромное государство Мезоамерики. Поэтому, как считал Хокинг, от контакта с инопланетянами человечество может ожидать разве что порабощения и создания резерваций.

По мнению профессора, в ближайшие 100 лет компьютеры могут превзойти человека в интеллектуальном развитии. Это может привести к тому, что техника просто выйдет из-под контроля.

"Это джин из бутылки. Нам нужно двигаться вперед и развивать искусственный интеллект, но мы также должны помнить, что он действительно опасен. Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то разработает ИИ, реплицирующий сам себя. Это будет новая форма жизни, которая будет превосходить людей", – заявил он в одном из интервью.

Несмотря на то, что ученый считал развитие ИИ проблемой XXIІ века, уже можно увидеть, что пророчество Хокинга имеет смысл. Современные IT-гиганты сверхбыстрыми темпами внедряют и улучшают искусственный интеллект.

Одним из наиболее перспективных проектов считается выведение на улицы городов беспилотных автомобилей. В ближайшие годы это может лишить работы миллионы людей, ведь роботы не часто ошибаются, не устают, а также не нарушают правила.

По словам Хокинга, вид homo sapiens продолжит развиваться, чтобы улучшить свои физические и интеллектуальные способности. Он подчеркнул, что такое развитие не будет равномерным, а в конце концов сверхлюди просто уничтожат или вытеснят остальное человечество, которое не будет успевать по темпам совершенствования новых властителей планеты.

Человечество, как считал профессор, должно покинуть Землю, иначе будет обречено на самоуничтожение. По его мнению, на нашей планете уже нет места, к тому же из-за жадности и недальновидности мы уничтожаем собственный дом.

Поэтому ученый считает, что людям пора поднять голову к звездам и колонизировать другие миры – это вопрос не развития науки, а выживания человечества как вида.

Астрофизик скептически относился к идее путешествия во времени. По его словам, вряд ли человечество сможет делать что-то подобное, ведь это совершенно нереальная с научной точки зрения конструкция.

"Даже если в будущем откроют какую-нибудь другую теорию, я не думаю, что путешествия во времени станут возможными. Иначе нас бы сейчас захлестнул поток туристов из будущего", – подчеркнул Хокинг.

По мнению ученого, когда человечество поймет всю серьезность последствий стремительного изменения климата, может быть слишком поздно, чтобы что-то сделать. Если мир не станет решать проблему уже сейчас – не только люди, но и вся планета будет в страшной опасности.

"Повышение температуры воды в океанах ведет к таянию полярных льдов и выделению значительных объемов углекислого газа. В результате у нас будет климат, как на Венере, только при температуре плюс 460°C", – предупредил футуролог.

Ядерная война все еще остается одной из самых больших угроз для существования человечества. Ученый подчеркнул, что ее уже не так боятся, ведь США и Россия не держат палец на красной кнопке, но он не исключает захвата ядерной ракеты террористами.

Отмечается, что подобный риск увеличивается по мере того, как новые страны получают такой арсенал в свое распоряжение.

Учитывая свое физическое состояние, ученый не раз отмечал пользу интернета, дающего свободу коммуникации и получения новых знаний. Однако он все же считал, что всемирная сеть в конечном счете спровоцирует мировую финансовую катастрофу.

Владельцы онлайн-сервисов и информационных ресурсов получают сверхприбыли по сравнению с небольшими затратами на свое содержание. Это создало иллюзию, что в интернете можно быстро и легко заработать. Ученый был удивлен, что человечество уже не раз было обучено на подобных историях, но мир продолжает содрогаться от падения финансовых пирамид или обвала курса криптовалют.

В качестве примера он привел годы золотой лихорадки в США, когда больше всего заработали не авантюристы, а продавцы лопат. Однако сегодня "золото" ищет весь мир.

В ближайшие 50 лет, по мнению астрофизика, может произойти несколько научных прорывов. Возможно ученые смогут приблизиться к разгадке появления жизни или найти доказательства ее существования вне нашей планеты. Он также выразил надежду, что в течение 100 лет люди смогут путешествовать по Солнечной системе. Он отмечал, что вряд ли это будут перелеты на значительные расстояния, но все же космические путешествия будут возможны.

Хокинг считал не менее опасными, чем ядерное оружие, исследования различных патогенных организмов, среди которых вирусы. По его словам, они могут вырваться за пределы лабораторий и нанести значительный ущерб человечеству.

"В долгосрочной перспективе меня больше беспокоит биология. Для создания ядерного оружия нужны крупные предприятия, а генной инженерией можно и в маленькой лаборатории. А за каждой лабораторией не уследишь. Поэтому опасность заключается в том, что случайно или специально мы можем создать вирус, который нас погубит", – предупреждал ученый.

Это предсказание можно считать одним из самых впечатляющих, учитывая пандемию коронавируса, охватившую весь мир. Ученые до сих пор спорят о происхождении COVID-19. Некоторые даже считают, что вирус мог быть создан искусственно, а распространился он при утечке из лаборатории, где проводились исследования патогенных организмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, литературные творения Гокинга пользуются огромной популярностью у читателей со всего мира. За годы жизни он стал автором более 40 произведений.