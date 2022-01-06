Минус 20 кг. Зарицкая из KAZKA удивила фанатов своей фигурой. Фото

Солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает удивлять фанатов своими кардинальными изменениями во внешности. С сентября 2021-го до нового года ей удалось избавиться от 20 лишних килограммов. Теперь артистка хвастается своей фигурой, демонстрируя в соцсетях результаты похудения.

Новыми снимками, которые ошеломили подписчиков, 29-летняя певица поделилась на личной странице в Instagram. На них Александра позирует перед объективом камеры в различных позах, поэтому можно предельно внимательно рассмотреть ее похудевшее тело.

Аматорскую фотосессию Зарицкая организовала для себя в кофейне. На кадрах она запечатлена в теплой оверсайз-рубашке клетчатого принта мятного, белого и серого цветов. На ней также надеты черные широкие брюки, высокие коричневые носки и кроссовки на массивной подошве. Волосы исполнительницы распущены. Благодаря ракурсу, на котором знаменитость стоит в профиль, видно, как сильно похудело ее лицо: щеки стали впалые, а скулы и овал более четкими.

Видео дня

Известно, что певица начала активно худеть во время участия в проекте "Танці з зірками", крайний сезон которого начался в сентябре. За пять недель тренировок и выступлений на главном паркете страны Зарицкая сбросила около 12 кг. Когда шоу закончилась, звезда не прекратила избавляться от лишних сантиметров в объеме и потеряла еще 8 кг.

Солистка KAZKA рассказывала, что ее вес до изменения превышал 80 кг, а сейчас ей намного легче и комфортнее в обновленном теле.

Поклонников удивила заметно похудевшая звезда. В комментариях под фото они оставляли ей лестные комплименты.

"Как вы похудели! Просто невероятно", "Как же круто выглядишь", "Саша, как вам идет эта фигура", "Очень красивая", – писали поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, солистка группы "KAZKA", родом из Харькова. Принимала участие в шоу "Голос страны" и "Х-фактор". В 2021 году была участницей проекта "Танці з зірками" в паре с хореографом Юрием Мешковым.

KAZKA – украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. Была создана в 2017 году. Популярные хиты – "Плакала", "Свята", "Палала", "М'ята" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Зарицкая презентовала новый клип на трек "Автовідповідач". Вместе с артисткой в главной роли музыкальной работы снялся ее партнер по шоу "Танці з зірками".