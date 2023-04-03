Миллиардер, которому приписывали роман с Анджелиной Джоли, оказался мужем украинской актрисы: подробности

В сети распространились слухи о том, что у всемирно известной американской актрисы Анджелины Джоли новый роман. Ее заметили с таинственным спутником во время трехчасового ланча в знаменитом заведении "Нобу" в Малибу, штат Калифорния. Как оказалось, звезда Голливуда обедала с британским миллиардером и экологом Дэвидом Майером де Ротшильдом. Однако еще более интересным оказался тот факт, что бизнесмен женат на актрисе родом из Украины Карине Дейко.

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Об этом пишет издание Page Six. Украинка беседовать на эту тему с журналистами таблоида отказалась.

Впрочем, можно предположить, что 44-летний миллиардер и всемирно известная кинематографистка романтических отношений не имеют, а в ресторане у них была деловая встреча. Дэвид – известный борец за охрану окружающей среды, а Джоли, как известно, много занимается благотворительностью. Так что журналисты предполагают, что бизнесмен и актриса сошлись именно на этом.

Что же касается Карины Дейко, то она родилась и выросла в Украине, училась актерскому мастерству в Лондоне, а сейчас вместе с мужем живет в разветвленном богемном комплексе на Венис-Бич в Лос-Анджелесе.

Пара редко выходит на публику, так что фотографий и подробностей об их личной жизни в сети практически нет. Однако известно, что украинка и британец вместе уже много лет.

Дейко пытается построить актерскую карьеру в США. Пока что в ее портфолио только эпизодические роли, но вместе с тем в довольно популярных проектах: "Хичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники", "Исчезновение Элеонор Ригби: Он".

Как писал OBOZREVATEL, многие девушки мечтают походить на Анджелину Джоли, которая для них является идеалом красоты. Некоторые достигают цели пластическими операциями и "уколами красоты", а вот украинская певица Тана Воржева от природы имеет схожие с голливудской звездой черты лица, поэтому ее все чаще сравнивают с Джоли.

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