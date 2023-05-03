Милла Йовович собственноручно подстригла волосы и поделилась результатом: в любом случае они отрастут

Всемирно известная американская актриса и модель родом из Киева Милла Йовович решилась на смену имиджа. 47-летняя звезда фильмов "Пятый элемент", "Обитель зла", "Жанна д’Арк" и других коротко обрезала волосы. Но самое интересное, что сделала она это самостоятельно.

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Поступок актрисы, как можно понять по ее собственным комментариям, был совершенно спонтанным, а возможно, даже импульсивным. Результатом своих парикмахерских навыков Йовович поделилась на личной странице в Instagram.

Знаменитость обнародовала несколько селфи, на которых позирует без макияжа в пижаме в ванной. Новая стрижка актрисы напоминает ирокез – она сделала характерную укладку на влажных после душа волосах.

"Почувствовала, что нужно что-то менять, и под рукой были ножницы. В любом случае, они отрастут. Нравится вам это или вы это ненавидите, но это сделано, и теперь мы посмотрим, во что это выльется", – поделилась эмоциями после своего поступка Йовович.

Мнения поклонников по этому поводу разделились. Одни оценили смелость актрисы и обратили внимание на то, как молодо и красиво она выглядит без грамма косметики, другие же принялись тосковать по обрезанным локонам голливудской красавицы.

"Все равно, что на голове…Вы красотка", "Боже, какая кожа, больше 30 лет вам не дать!", "Милла, ты выглядишь вау и горячо", "Серьезно?", "О нет, что ты наделала", "А мне нравится. Люблю тебя", – делятся своим мнением комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Милла Йовович присоединилась к благотворительному арт-проекту Love letters to Ukraine ("Любовные письма к Украине"). В его рамках актриса прочла трогательное стихотворение об убийственной и разрушительной войне на Родине.

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