Милла Йовович после внезапного исчезновения показала, чем занималась все лето и как выросли ее дети. Фото

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович впервые после долгого перерыва вышла на связь с фанами и показала, как провела лето со своими заметно выросшими детьми. Звезда призналась, что решила исчезнуть из соцсетей, чтобы насладиться материнством и уделить время себе.

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Теплыми воспоминаниями знаменитость поделилась в своем Instagram. Она отметила, что это жаркое время года было насыщено разнообразными событиями.

"Недавно меня спросили, зачем я почистила свою страницу и куда исчезла в последнее время. Короче говоря, в этом году я сняла два фильма, возможно, третий к Рождеству. Мы переехали, и это добавило много работы", – написала актриса.

По словам Миллы Йовович, больше всего времени она уделяла своей семье. Для звезды было важно насладиться каждым моментом с самыми близкими людьми.

"Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшим неоплачиваемым водителем такси для своих детей между школой и танцами, музыкой, гимнастикой, боевыми искусствами. Любая мама поймет, что я была безумно занята", – поделилась знаменитость.

Дополнительно голливудская актриса отметила, что социальные сети становились причиной постоянного стресса. Звезда вспоминает, что часто волновалась о создании контента для своих поклонников и не чувствовала себя спокойно. Хотя длительная пауза и повлекла за собой большую потерю подписчиков, модель находится в гармонии с собой.

"Кроме того, я осознала, что в свои 48 лет я слишком сильно отличаюсь от себя в прошлом. Мне было необходимо начать все с чистого листа, чтобы стать действительно собой. Я много растягивался и занималась упражнениями для дыхания, чтобы справиться со стрессом, и, честно говоря, социальные сети прибавляли мне его", – рассказала артистка.

В публикации Милла Йовович поделилась и новыми достижениями своих детей. Старшая дочь американки Эвер получила черный пояс из тхэквондо и начала заниматься джиу-джитсу. Младшие наследницы звезды Дешиэл и Ошин увлекаются бумажными куклами, поэтому она сделала много игрушек для них.

"Итак, вот небольшой итог моего лета. Я проводила много времени со своей семьей. Мой папа позволял девочкам одевать его и делать прически. Теперь я стараюсь больше расслабляться и просто наслаждаться моей невероятной семьей", – подытожила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что Милла Йовович прочла трогательное стихотворение о войне в Украине.

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