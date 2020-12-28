Мила Нитич – о звездах в политике: это похоже на выступление цирковых обезьянок

Украинская певица Мила Нитич заявила, что в политику часто идут некомпетентные люди, которые ничего не собираются защищать, кроме сферы своего бизнеса.

По ее словам, им никто и ничто не интересен в этой стране. Об этом артистка рассказала в интервью для издания "Телеграф".

Так, певица не понимает, зачем публичные люди идут в политику. Она сообщила, что многие ее коллеги смотрятся в ней "нелепо по причине своей некомпетентности".

"Им нечего там делать, это больше похоже на выступление цирковых обезьянок. По крайней мере, они должны уметь держать удар, разбираться в своей сфере вопросов и не опускаться до уровня базарной ругни… Ведь некоторые вещи для политика недопустимы", – заявила Нитич.

Кроме того, знаменитость добавила, что подумает о карьере политика только после того, как достигнет всего в шоу-бизнесе.

По ее словам, это случится только тогда, когда она будет понимать, что сможет Украине принести какую-то пользу.

"Мне это, безусловно, интересно, ведь многое хочется изменить и улучшить. Если я смогу реально помочь, например, в сфере культуры, то с удовольствием это сделаю. Но испортить себе репутацию или стать посмешищем не хотелось бы. Не вижу в этом смысла", – подытожила певица.

Напомним, Мила Нитич – это украинская певица. В 2008 году она отправилась в Киев на проект "Караоке на Майдане". Также женщина стала участницей десятого сезона телепроекта "Шанс" и вышла в финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Екатерина Бужинская высказалась об артистах, которые решили уйти в политику.