Міла Нітіч – про зірок у політиці: це схоже на виступ циркових мавпочок

Українська співачка Міла Нітіч заявила, що в політику часто йдуть некомпетентні люди, які нічого не збираються захищати, окрім сфери свого бізнесу.

За її словами, їм ніхто і ніщо не цікаві в цій країні. Про це артистка розповіла в інтерв'ю для видання "Телеграф".

Так, співачка не розуміє, навіщо публічні люди йдуть у політику. Вона повідомила, що багато її колег мають у ній "безглуздий вигляд через свою некомпетентність".

"Їм нічого там робити, це більше схоже на виступ циркових мавпочок. Принаймні, вони мають вміти тримати удар, розбиратися у своїй сфері питань і не опускатися до рівня базарної лайки... Адже деякі речі для політика неприпустимі", – заявила Нітіч.

Окрім того, знаменитість додала, що подумає про кар'єру політика тільки після того, як досягне всього у шоу-бізнесі.

За її словами, це станеться тільки тоді, коли вона розумітиме, що зможе бути чимось корисною Україні.

"Мені це, безумовно, цікаво, адже багато хочеться змінити і поліпшити. Якщо я зможу реально допомогти, наприклад, у сфері культури, то із задоволенням це зроблю. Але зіпсувати собі репутацію або стати посміховиськом не хотілося б. Не бачу в цьому сенсу", – підсумувала співачка.

Нагадаємо, Міла Нітіч – це українська співачка. У 2008 році вона вирушила в Київ на проєкт "Караоке на Майдані". Також жінка стала учасницею десятого сезону телепроєкту "Шанс" і вийшла у фінал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Катерина Бужинська висловилася про артистів, які вирішили піти в політику.