Мила Кунис призналась, почему всегда называла своей родиной Россию. Теперь она гордится Украиной

Американская актриса Мила Кунис, родившаяся и до 8 лет жившая в Черновцах, объяснила, почему при знакомстве с новыми людьми говорила, что она россиянка. Также звезда призналась, что война в Украине полностью изменила ее самоощущение, поэтому теперь она гордится своей Родиной.

По словам знаменитости, на то, чтобы указывать ложное место рождения у нее была одна главная причина – плохие познания людей в географии. Соответствующий комментарий раздался во время интервью с журналисткой Марией Шривер на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Актриса подчеркнула, что всю жизнь классифицировала себя как коренная горожанка Лос-Анджелеса и не понимала, когда ее внешность казалась кому-то "восточноевропейской". Несмотря на то, что в Украине у звезды много друзей и родственников, она все равно говорила, что родом из России.

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"Когда я приезжала в Штаты и говорила людям, что я из Украины, первый вопрос, который я получала, был: "Где Украина?". А потом мне приходилось рассказывать об Украине и показывать, где она на карте. Поэтому я решила, что это очень изнурительно. Но когда я говорила, что из России, люди отвечали: "О, мы знаем эту страну". Так что я подумала: "Прекрасно, я просто буду говорить людям это и дальше", – рассказала Мила Кунис.

Уже после жестокого вторжения Российской Федерации в ее Родину, знаменитость призналась, что испытала непонятное ей раньше отчаяние. "Я не могу объяснить, что за чувство меня охватило, но я почувствовала, будто из моего сердца вырвали частицу", – сказала она.

По словам актрисы, больше она не будет отвечать людям, что ее Родина – Россия. Более того, она выразила восхищение украинцами, которые, как семья ее подруги в Одессе, отказались эвакуироваться и продолжают работать днем, прячась ночью в бомбоубежищах.

"Итак, они ночью в своем бомбоубежище, утром просыпаются, берут все, что нужно, чтобы защитить себя в городе, и идут в свой офис, чтобы продолжить работу. Это совсем другая порода людей", – закончила звезда телеэкранов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Украину, объявив о сборе средств на гуманитарную помощь. Менее чем за неделю паре удалось собрать $20 млн.

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