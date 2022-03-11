Мила Кунис и Эштон Катчер за неделю собрали $20 миллионов для украинцев: вместе можем достигнуть цели. Видео

Известная американская пара, актеры Мила Кунис и Эштон Катчер, которые ранее заявляли, что собирают 30 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины, а сами пожертвовали $3 миллиона, рассказали в видеообращении, что цель почти достигнута. Знаменитости меньше чем через неделю собрали 20 миллионов долларов для помощи украинцам.

Соответствующее видео появилось на личной странице актера Эштона Катчера в Instagram. "Спасибо всем, кто помог нам собрать $20 миллионов менее чем за неделю. Мы можем это сделать. Мы можем поразить нашу цель. Вместе. Потому что мы вместе с Украиной", – написал актер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Актеры поблагодарили всех неравнодушных людей, которые сделали пожертвование.

Видео дня

"Мы хотим поблагодарить всех, кто сделал пожертвование, это очень много значит для нас. Это дает нам чувство единства", – сказали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

Отметим, что Мила Кунис, являющаяся уроженкой Черновцов, заявляла, что как никогда гордится тем, что она украинка.

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