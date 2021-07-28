Мила Кунис и Эштон Кутчер редко купают своих детей: в сети разгорелся скандал

Американские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер заявили, что купают своих детей только тогда, когда видят на них грязь, и стараются не использовать мыло. Однако у некоторых пользователей это вызвало негодование и мнения по этому поводу разделились.

В подкасте Armchair Expert, который ведут Дакс Шепард и Моника Падман, знаменитости объяснили, что они являются весьма демократичными родителями в воспитании своих дочери Уайятт и сына Дмитрия. Их семья предпочитает не слишком часто пользоваться мылом, поскольку оно сушит кожу (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Когда у меня появились дети, я не мыла их каждый день. Я никогда не была той матерью, которая купала своих младенцев", – объяснила свою точку зрения Кунис.

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"Вот в чем дело: если вы видите на них грязь, помойте их. В противном случае в этом нет никакого смысла", – поддержал ее Кутчер.

Клиника Майо солидарна со звездами в этом вопросе, поэтому не рекомендует мыть новорожденного ребенка каждый день.

"Может быть достаточно трех раз в неделю, пока ваш ребенок не станет более подвижным. Слишком частое купание ребенка может высушить его или ее кожу", – сказали сотрудники клиники.

Тем не менее, юзеры продолжают высказывать свое недовольство в гневных комментариях. Вот, что они пишут:

"Это самая отвратительная вещь, которую я слышал за весь месяц!", "Мои дети принимают ванну каждый день!", "Это отвратительно! Это детская халатность! Некоторые знаменитости просто безумны".

Коротко о знаменитостях:

Мила Кунис – американская актриса. Кунис начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах. В следующем году дебютировала на телевидении в эпизоде мыльной оперы "Дни нашей жизни", однако ее прорыв произошел только в 2008 году с ролью в фильме "В пролете".

Эштон Кутчер – американский актер, ведущий, продюсер и инвестор. Наибольшую известность получил за свои роли в фильмах "Где моя тачка, чувак?", "Эффект бабочки", "Спасатель", "Больше, чем любовь" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мила Кунис впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе. Знаменитость проживает здесь вместе с мужем Эштоном Кутчером и детьми. По словам кинозвезд, они хотели, чтобы жилье выглядело как амбар – пара строила его с нуля. Так, в доме присутствуют дизайнерская хрустальная люстра и набор изготовленных на заказ серебряных тронов.