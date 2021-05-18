Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой дом с серебряными тронами. Фото

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис впервые показала свой особняк в Лос-Анджелесе. Знаменитость проживает здесь вместе с мужем Эштоном Кутчером и детьми.

По словам кинозвезд, они хотели, чтобы жилье выглядело как амбар – пара строила его с нуля. Так, в доме присутствуют дизайнерская хрустальная люстра и набор изготовленных на заказ серебряных тронов. Об этом пишет издание Architectural Digest (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Особняк знаменитостей построили за пять лет. Здесь есть главный дом, гостевой, бассейн и беседка с барбекю. В самом жилье – высокие раздвижные двери со стеклянными панелями и бетонные стены.

Кроме того, в доме Кунис и Кутчера есть изумрудный бархатный диван, современные светильники, но самое главное – серебряные троны, которые изготовили в Индии. Они расположены в одной из ванных комнат пары.

Коротко о знаменитостях:

Мила Кунис – американская актриса. Кунис начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах. В следующем году дебютировала на телевидении в эпизоде мыльной оперы "Дни нашей жизни", однако ее прорыв произошел только в 2008 году с ролью в фильме "В пролете".

Эштон Кутчер – американский актер, ведущий, продюсер и инвестор. Наибольшую известность получил за свои роли в фильмах "Где моя тачка, чувак?", "Эффект бабочки", "Спасатель", "Больше, чем любовь" и другие.

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