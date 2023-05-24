Мика Ньютон, которая перенесла рак яичников, снова оказалась в онкологическом центре: больно вспоминать

Популярная украинская певица Мика Ньютон, которая сейчас проживает в США, в 2019 году столкнулась с раком яичников. Долгое время звезда игнорировала симптомы, так что онкологию у нее диагностировали уже на третьей стадии. После долгого периода лечения артистка смогла победить недуг, однако недавно вновь показалась в онкологическом центре.

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Фанаты тут же испугались за кумира, однако Ньютон поспешила их успокоить – клинику, как оказалось, она посещает регулярно. Об этом исполнительница рассказала в InstaStories.

Так, Ньютон на постоянной основе наведывается в онкологический центр для плановых осмотров. Это стандартная практика, которая необходима для своевременного обнаружения рецидива, а также для уверенности в том, что здоровью пациентки ничего не угрожает.

Знаменитость опубликовала фото из больницы в маске и поделилась переживаниями: "Каждый раз, когда мне нужно ехать в онкологический центр, я не могу поверить, что это часть моей жизни. Сегодня думала о том, что мне осталось еще 1,5 года ездить сюда на чек-апы, чтобы стать выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, все очень эмоционально, много мыслей в голове. Это больно вспоминать".

Рак яичников сильно повлиял на Ньютон и ее отношение к жизни. Она неоднократно говорила, что после диагностированной онкологии стала по-настоящему ценить каждый день.

"Мы счастливы жить эту жизнь, и не имеет значения насколько она трудна", – напомнила поклонникам артистка.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал вокруг победительницы Евровидения-2023 Loreen из Швеции и ее трека Tattoo. Исполнительницу обвинили в плагиате песни Мики Ньютон "В плену", выпущенной в 2005 году. Украинская певица прокомментировала эту ситуацию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мика Ньютон прокомментировала тот факт, что в 2006-2007 годах ее композиции использовались в российском пропагандистском сериале "Кадетство". По словам звезды, тогда она была совсем юной и не принимала решений самостоятельно, а "взрослые" внушили, что сотрудничество с Москвой – это круто. Все подробности – в нашем материале.

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