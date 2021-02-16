Михаила Боярского экстренно госпитализировали – СМИ

Советского и российского актера Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". Отмечается, что 71-летний артист находится в больнице №122. Пока точного диагноза нет. Известно, что это не коронавирус.

"Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей", – рассказала жена Боярского.

По словам инсайдеров, Михаил Сергеевич в сознании. В телефонном разговоре артист сказал, что у него уже все в порядке.

Напомним, что Михаил Боярский – советский и российский актер театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. Большую популярность ему принесли фильмы "Д`Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 90-летнего украинского хореографа и судью шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса в третий раз госпитализировали. Знаменитость лежит в реанимации в Киевской городской клинической больнице.