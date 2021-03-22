День таксиста: как пассажиры раздражают водителей и доводят до "горячки"

Таксисты отмечают профессиональный праздник 22 марта. Они выручают нас, когда нужно быстро добраться в любую точку города, пытаются обслуживать клиентов качественно и приветливо.

Водитель такси – часто психолог, новостной портал, товарищ и скорая помощь для своих пассажиров. OBOZREVATEL собрал привычки, которые раздражают таксистов.

Таксисты рассказали, какое поведение пассажиров они считают недопустимым. Рexels

Отношение к таксистам, словно они прислуги

Когда пассажиры садятся в автомобиль – не здороваются с водителем, а сразу кричат куда ехать. Некоторые обращаются на "ты" и хамят без причины.

До места назначения легче дойти пешком

Поездки на короткие дистанции совсем не выгодны водителям, порой они теряют свои же деньги. Иногда таксистам приходится преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до пассажира, а конечная точка назначения меньше, чем за полкилометра.

Пассажиры настаивают ехать по "короткому маршруту"

Люди требуют ехать короткой дорогой, не зная, что дальше ограничено движение или односторонняя улица. Водителям не нравится, когда на каждом перекрестке, пассажиры кричат в последний момент, куда поворачивать. Таксисты достаточно компетентны, чтобы понять, по какому маршруту нужно ехать. Если вы хотите двигаться своим путем – сообщите водителю это еще до отправки авто.

Нарушение правил

Часто люди требуют нарушить правила, потому что опаздывают в аэропорт или на встречу. Таксисты не нарушат закон, подвергая себя и пассажиров опасности.

Поцелуи и большее на заднем сиденье

Таксист – не личный водитель, он хочет уважения к себе. Такси – общественный транспорт, где нужно контролировать свои эмоции.

Трапеза в салоне авто

Люди, которые едут с бургерами, салатом или напитками часто оставляют мусор. Таксисты за собственные средства убирают авто – нужно хотя бы спросить, можно ли поесть в салоне.

Пьяные пассажиры

Часто люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя в такси неадекватно. Водители советуют не употреблять много алкоголя, чтобы не буянить, не приносить дискомфорт окружающим и сохранить собственное здоровье.

Не оставляют чаевые

Такси – не самая прибыльная профессия. Чаевые играют решающую роль в зарплате таксистов. Водителя оскорбляет, когда пассажиры не оставляют даже маленькую сдачу.

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