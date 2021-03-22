День таксиста: как пассажиры раздражают водителей и доводят до "горячки"

Яна Сончковская Люди 11:28, 22.03.2021 Обновлено: 11:49, 22.03.2021

Таксисты отмечают профессиональный праздник 22 марта. Они выручают нас, когда нужно быстро добраться в любую точку города, пытаются обслуживать клиентов качественно и приветливо.

Водитель такси – часто психолог, новостной портал, товарищ и скорая помощь для своих пассажиров. OBOZREVATEL собрал привычки, которые раздражают таксистов.

Таксисты рассказали, какое поведение пассажиров они считают недопустимым.
Рexels

  • Отношение к таксистам, словно они прислуги

Когда пассажиры садятся в автомобиль – не здороваются с водителем, а сразу кричат куда ехать. Некоторые обращаются на "ты" и хамят без причины.

  • До места назначения легче дойти пешком

Поездки на короткие дистанции совсем не выгодны водителям, порой они теряют свои же деньги. Иногда таксистам приходится преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до пассажира, а конечная точка назначения меньше, чем за полкилометра.

  • Пассажиры настаивают ехать по "короткому маршруту"

Люди требуют ехать короткой дорогой, не зная, что дальше ограничено движение или односторонняя улица. Водителям не нравится, когда на каждом перекрестке, пассажиры кричат в последний момент, куда поворачивать. Таксисты достаточно компетентны, чтобы понять, по какому маршруту нужно ехать. Если вы хотите двигаться своим путем – сообщите водителю это еще до отправки авто.

  • Нарушение правил

Часто люди требуют нарушить правила, потому что опаздывают в аэропорт или на встречу. Таксисты не нарушат закон, подвергая себя и пассажиров опасности.

  • Поцелуи и большее на заднем сиденье

Таксист – не личный водитель, он хочет уважения к себе. Такси – общественный транспорт, где нужно контролировать свои эмоции.

  • Трапеза в салоне авто

Люди, которые едут с бургерами, салатом или напитками часто оставляют мусор. Таксисты за собственные средства убирают авто – нужно хотя бы спросить, можно ли поесть в салоне.

  • Пьяные пассажиры

Часто люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя в такси неадекватно. Водители советуют не употреблять много алкоголя, чтобы не буянить, не приносить дискомфорт окружающим и сохранить собственное здоровье.

  • Не оставляют чаевые

Такси – не самая прибыльная профессия. Чаевые играют решающую роль в зарплате таксистов. Водителя оскорбляет, когда пассажиры не оставляют даже маленькую сдачу.

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