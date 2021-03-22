Міжнародний день таксиста: як пасажири дратують водіїв і доводять до "гарячки"

Яна Сончковская Люди 11:28, 22.03.2021 Оновлено: 11:49, 22.03.2021

Таксисти відзначають професійне свято 22 березня. Вони виручають нас, коли потрібно швидко дістатися в будь-яку точку міста, намагаються обслуговувати клієнтів якісно і привітно.

Водій таксі – часто психолог, новинний портал, товариш та швидка допомога для своїх пасажирів. OBOZREVATEL зібрав речі, що дратують таксистів.

Таксисти розповіли, яку поведінку пасажирів вони вважають неприпустимою.
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  • Ставлення до таксистів, як до рабів

Коли пасажири сідають в автомобіль – не вітаються з водієм, а кажуть одразу, куди потрібно їхати. Дехто починає звертатися на "ти" і грубіянити без причини.

  • До місця призначення легше дійти пішки

Поїздки на короткі дистанції зовсім не вигідні водіям, деколи вони втрачають свої ж гроші. Іноді таксистам доводиться долати велику відстань, щоб доїхати до пасажирів, а кінцева точка призначення розташована ближче, ніж за пів кілометра.

  • Пасажири наполягають їхати за "коротшим маршрутом"

Люди вимагають прямувати коротшою дорогою, не знаючи, що далі обмежений рух чи одностороння вулиця. Водіям не подобається, коли на кожному перехресті пасажири вигукують в останній момент, куди повертати. Таксисти достатньо компетентні, щоб зрозуміти, за яким маршрутом потрібно їхати. Якщо ви хочете рухатися своїм шляхом — повідомте водія ще до відправлення авто.

  • Порушення правил

Часто люди вимагають порушити правила, бо запізнюються в аеропорт або на зустріч. Таксисти не порушуватимуть закон, наражаючи себе і пасажирів на небезпеку.

  • Поцілунки і більше на задньому сидінні

Таксист не особистий водій, він хоче поваги до себе. Таксі – громадський транспорт, де потрібно контролювати свої емоції.

  • Трапеза в салоні авто

Люди, які їдуть із бургерами, салатом або напоями, часто залишають сміття. Таксисти за власні кошти прибирають авто – потрібно хоча б запитати, чи можна поїсти в салоні.

  • П'яні пасажири

Часто люди у стані алкогольного сп'яніння поводяться в таксі неадекватно. Водії радять не вживати багато алкоголю, щоб не буянити, не принести дискомфорт оточенню і зберегти власне здоров'я.

  • Не залишають чайові

Таксі не найприбутковіша професія. Чайові відіграють вирішальну роль у зарплатні таксистів. Водія ображає, що пасажири не залишають навіть маленьку решту.

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