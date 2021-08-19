Мэттью Перри – 52: как актер выглядел до популярности. Фото

Американский актер и сценарист Мэттью Перри, который прославился благодаря легендарному сериалу "Друзья", где сыграл одну из главных ролей, 19 августа празднует день рождения. Сегодня ему исполняется 52 года.

В честь этого OBOZREVATEL решил вспомнить, как Мэттью выглядел до популярности. Кроме того, мы расскажем о самых интересных фактах из жизни актера (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Знаменитость родился в семье актера Джона Беннетта Перри и журналистки Сюзаны Мари, которые расстались, когда Мэттью был еще младенцем. У него есть 4 сводные сестры и один брат.

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С 15 лет будущий актер стал жить в столице шоу-бизнеса – Лос-Анджелесе. Там он окончил школу, но не стал поступать в колледж, поскольку хотел быть актером. Его отец был против такой идеи. Они заключили соглашение, что у Перри-младшего будет год, чтобы научится обеспечивать себя работой и заработком, тогда отец перестанет заставлять идти учиться.

Первые его роли были в постановках "Наш город", "Чудотворец", "Звуки музыки". Тогда певица Пэтти Дьюк похвалила Мэттью за его игру и отметила перспективность.

В 18 лет артист появился в ленте "Ночь из жизни Джимми Рирдона". Попал он в проект волей случая: вместе со своими друзьями будущий актер сидел в кафе и смешил их. В этот момент в помещении находился продюсер, подыскивающий новые лица для сериала. Он пригласил Мэттью на пробы.

Актер сыграл в ситкомах "Сидней", "Беверли-Хиллз, 90210", "Home Free". Всемирную известность Мэттью принесла роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

В 2002 году он был номинирован на "Эмми", как выдающийся исполнитель в комедийном сериале.

Кроме комедийных ролей, Перри сыграл немало и драматических воплощений: сотрудника Белого дома в телесериале "Западное крыло", в драме "Студия 60 на Сансет-Стрип" и "Беспомощный", а в 2008-м – "Птицы Америки".

Что касается его личной жизни, то насколько известно, сейчас актер не женат. А вот после съемок в сериале "Друзья" не долгое время он якобы состоял в близких отношениях с Джулией Робертс. Также у него был роман с артисткой Лиззи Каплан.

Мэттью Перри является поклонником певицы Шон Колвин, Тори Амос, группы "Индиго герлз".

Недавно актер признался, что на протяжении 30 лет был зависимым от наркотиков и алкоголя. В частности, во время игры в "Друзьях" он выпивал около литра крепкого спиртного напитка и принимал наркотики. Сейчас, излечившись, актер создал центр реабилитации наркоманов и алкоголиков.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Мэттью Перри расстался со своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц, после трех лет отношений.