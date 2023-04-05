''Методы выживания'': экс-невеста Кличко рассказала, как часто общается с дочерью и почему стала принимать наркотики

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которая потеряла опеку над дочерью Кайей-Евдокией из-за пагубных привычек, призналась, в 27 лет она чуть не попрощалась с жизнью. Медики предупредили ее – если девушка не перестанет принимать алкоголь, у нее откажет печень. В то время актрисе нужна была целая бутылка крепкого напитка, чтобы пережить день.

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Об этом знаменитость рассказала изданию The New York Times. Блондинка столкнулась с послеродовой депрессией, она не могла на себя смотреть в зеркало и воспринимать свое новое тело. Из-за этого бывшая возлюбленная Кличко пристрастилась к алкоголю, а вскоре и к опиоидам.

"Когда я приходила домой после съемок, последнее, что мне хотелось делать – это рассказывать о том, что я в действительности переживаю. Мне не хотелось управлять или говорить о том, что я чувствую в реальной жизни, как поступать правильно в той или иной ситуации. Поэтому я обратилась к нездоровым механизмам выживания", – разоткровенничалась Хайден.

Селебрити каждый день ходила в бар с друзьями, а после того, как возвращалась домой – пряталась под одеялом и наливала себе дополнительный бокал. В какой-то момент она снова перестала себя узнавать в зеркале и ненавидела свой внешний вид. "У меня были желтые глаза. Я просыпалась, трясясь, мне нужна была целая бутылка алкоголя, чтобы пережить день", – сообщила Панеттьери.

Также девушка рассказала и о своей дочери от Кличко, которую называют белокурым ангелом. В 2018 году Кайя уехала жить с отцом в Украину. Актриса жалеет, что не видится с наследницей и призналась, что старается общаться с ней так часто, как может. В интервью она подчеркнула, с началом войны, Владимир с девочкой выехали за границу.

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядит единственная дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. 8-летняя красавица, которая очень похожа на маму, занимается верховой ездой. Когда ее отцу приходится уезжать в командировку, девочку оставляют с бабушкой в Киеве.

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