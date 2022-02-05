5 звездных браков, доказавших, что вечная любовь существует

Чуть ли не ежедневно СМИ публикуют новости о разводах в Голливуде. Следовательно, можно усомниться в том, что институт брака в шоу-бизнесе может быть крепким и на долгие годы. Причинами расставания становятся измены, жесткие графики съемок и разные характеры супругов.

Редко когда звездные пары могут быть вместе дольше четырех лет. Впрочем, есть и "рекордсмены", которые в браке уже четверть века. Подробнее о них и секретах их семейного счастья читайте в материале OBOZREVATEL.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Американская актриса Мерил Стрип и скульптор Дон Гаммер в браке уже 44 года. По мнению кинозвезды, именно искренние разговоры – ключ к взаимопониманию в паре. Также она считает, что нужно уметь искать компромиссы: "Сейчас в мире все такое динамичное, что тяга друг к другу может исчезнуть и за три года. Поэтому важно научиться откровенно, не стесняясь, обсуждать все проблемы. Вы должны прислушиваться к советам и предложениям партнера и признавать, что иногда не правы".

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Судя по всему, Мерил и Дон действительно соблюдают эти правила. Ведь их брак – один из самых продолжительных за всю историю Голливуда.

Стинг и Труди Стайлер

Английский музыкант Гордон Мэтью Томас Самнер (Стинг), а также актриса и кинорежиссер Труди Стайлер вместе 32 года, из которых 30 – в браке. По словам жены Стинга, хранить огонь в отношениях помогает чувство юмора мужа и его поддержка всегда и во всем: "Он меня хорошо знает и чувствую, что любит. Это важно, поскольку знаю, что у меня ужасный характер".

Гордон считает, что ему с любимой суждено быть вместе: "Мы встретились, чтобы исцелить друг друга. Я никогда не забуду нашу первую встречу, ее светло-зеленые глаза и бледный шрам на щеке. Она мне казалась раненым ангелом".

Адриано Челентано и Клаудия Мори

Итальянский певец и киноактер Адриано Челентано с актрисой и продюсером Клаудией Мори в браке 58 лет. Их отношения нельзя назвать идеальными, ведь муж часто изменял своей избраннице. А она его каждый раз прощала, зная темперамент Адриано. Сам же киноактер комментирует свою супружескую жизнь так: "Жизнь, посвященная семье и любимой жене – это счастье, о котором мечтает каждый итальянец, каким бы эмансипированным (Ред. – освобождено от какой-либо зависимости, ограничений) не было общество".

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Американский актер и продюсер Том Хэнкс, а также актриса и музыкант Рита Уилсон в браке 34 года. Том с юмором отвечает на вопросы журналистов относительно семейного счастья: "Может, она смогла бы встретить кого-то лучше меня, но я в нее влюбился с первого взгляда. Я счастлив! Единственное, из-за чего мы ссоримся – чтобы выяснить, кто любит больше".

По мнению Риты, ее с мужем сближает совместная работа, ведь они спродюсировали вместе несколько успешных кинолент (например, "Моя большая греческая свадьба") и вместе снялись в картинах "То, что ты делаешь" и "Неспящие в Сиэтле".

Оззи Осборн и Шэрон Леви

Оззи Осборн, британский рок-певец, один из основателей и участник группы Black Sabbath, уже 40 лет в браке с британо-американской телеведущей Шэрон Леви. Возлюбленная музыканта откровенно говорит в интервью, что стала женой Оззи ради секса. Именно это помогает поддерживать страсть долгие годы.

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