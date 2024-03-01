'Страшно вспоминать'. Телеведущая Валентина Хамайко рассказала, как изменился ее муж-военный, вернувшись с фронта

Ведущая телеканала "1+1" Валентина Хамайко призналась, что война оказала большое влияние на отношения в ее семье. Муж тележурналистки с началом российского вторжения встал на защиту страны.

По словам Валентины Хамайко, со временем она стала чувствовать, что они с Андреем Онистратом удаляются друг от друга. А когда тот потерял на фронте старшего сына и по просьбе семьи перевелся поближе к ним, "пришло осознание глубины всех перемен, которые произошли у нас за период войны", сказала ведущая OBOZ.UA.

"Моему мужу кажется, что он не изменился за годы войны. А на самом деле очень изменился, – говорит Валентина Хамайко. – Когда возвращался с фронта, понимала: уже не такой, как раньше. Очень тяжелые перемены произошли с Андреем после потери сына Остапа на фронте. Боль, которую мы переживаем, невыносима… Когда муж вернулся после похорон на фронт, я поняла, что мы удаляемся друг от друга. Поймала себя на мысли, что, разговаривая по телефону, он по большей части молчит. А потом трубка кладется – и все. Человек продолжает жить в тотальной боли. Меня очень пугало его состояние".

"Это были такие эмоциональные качели – страшно вспоминать, – продолжает телеведущая. – Поэтому я начала просить мужа перевестись поближе к нам. Потому что мы рассыпались как семья. Он перевелся. И тогда пришло осознание глубины всех перемен, которые произошли у нас за период войны. Я принялась искать военных психологов, убеждать Андрея, что это нужно. И не с первой попытки удалось найти специалиста, которому муж смог довериться. Прошло уже два месяца. И я наконец-то могу сказать, что сейчас вижу совершенно другого человека. Повышенная агрессия, замкнутость – это отходит".

Полное интервью с Валентиной Хамайко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 3 марта.

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