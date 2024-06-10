'Меня начало тошнить от русского, понимаете?' Звезда 'Женского врача' призналась, как и почему перешла на украинский язык

Родившаяся и выросшая в Одессе звезда сериала "Женский врач" Олеся Власова призналась, что после начала полномасштабной войны в Украине исключила русский язык из своего быта. Актриса говорит, что на физическом уровне почувствовала отвращение к языку врага.

Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA. Между тем певица признается, что ее путь к украинскому языку был очень нестандартным.

"С началом российского вторжения я полностью перешла на украинский язык, – рассказывает актриса. – Меня начало тошнить от русского, понимаете? До этого начала овладевать украинским для работы. Меня пригласил на роль в спектакле DreamWorks режиссер Давид Петросян. Но была проблема с языком, нужно было, чтобы он стал для меня естественным. Пошла на трехдневный интенсив к очень интересному преподавателю Игорю Аронову, где прорабатывала зарождение в себе украинского языка. Прямо с первого звука, с первого слова. Так, чтобы он вошел в меня органично".

"К сожалению, в детстве все, что прочла (а я была еще та читательница), – это книги на русском языке, – продолжает актриса. – У нас в коммунальной квартире жила соседка, работавшая в библиотеке. И каждый день приносила мне котомками книги. У меня нет такого словарного запаса украинских слов, как русских. Поэтому я все это прорабатывала на уровне энергетики – и это в меня зашло как мелодика, как пение. Короче говоря, к украинскому языку я прошла странный, но очень интересный путь".

Полное интервью с Олесей Власовой читайте на OBOZ.UA во вторник, 11 июня.

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