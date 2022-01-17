MELOVIN заинтриговал фанатов совместным снимком с мужчиной: мое вдохновение
Украинский певец Константин Бочаров, более известный под сценическим именем MELOVIN, заинтриговал поклонников снимком, на котором он обнимается с мужчиной. Музыкант, который в июле 2021 года сделал каминг-аут, позирует с незнакомцем на фоне главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.
Теплым кадром исполнитель поделился на личной странице в Instagram. Слухи о том, что на фото может быть больше, чем просто друг Константина, подогрела двузначная подпись.
MELOVIN позирует перед объективом в черном total look, солнцезащитных очках и светло-розовой шапке. Он широко улыбается и обнимает таинственного незнакомца, закрывая его лицо от камеры.
"Мое вдохновение", – подписал публикацию певец.
Неоднозначная фраза дала фанатам "зеленый свет" для фантазий касательно отношений между двумя мужчинами. Из соцсетей стало известно, что друга Бочарова зовут Артур Пономаренко. Он творческая личность: является основателем популярного украинского бренда вязаной одежды на базе собственного производства Yözh, занимается фотографией и съемкой видео.
Артур и ранее появлялся в профиле популярного вокалиста. Вероятнее всего, MELOVIN и Пономаренко вместе сотрудничают.
Поклонники уверенны, что мужчин связывает не только работа и дружба, но и романтические отношения. Так ли это – остается загадкой. Однако в комментариях подписчики смело поздравляли своего кумира с его счастливым видом, который, по их мнению, появился благодаря новому спутнику.
Коротко о знаменитости:
MELOVIN (Константин Бочаров) – 24-летний украинский певец, победитель шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор". Родился в Одессе.
Представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" – занял 17-е место.
5 июля 2021 года совершил каминг-аут как бисексуал. На сцене Atlas Weekend артист поцеловал сначала женщину, а потом мужчину, и достал радужный флаг.
Как ранее писал OBOZREVATEL, MELOVIN состоял в отношениях с парнем шесть лет. Родители артиста об этом не подозревали, хотя пара "спала вместе под их носом".