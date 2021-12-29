"Под носом родителей спали вместе": MELOVIN рассказал о шестилетнем романе с "другом"

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который летом-2021 совершил каминг-аут, состоял в отношениях с парнем шесть лет. Родители артиста об этом не подозревали, хотя пара "спала вместе под их носом".

Вокалист и его избранник расстались в начале 2021 года. Для Константина эти отношения были самыми длительными. Соответствующее признание о личной жизни знаменитость сделал в интервью YouTube-проекту "DOROTYE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

MELOVIN рассказал, что познакомился с экс-бойфрендом в интернете. Общение началось с того, что парни выяснили – они оба являются поклонниками американской певицы Леди Гаги.

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"На этом построилось общение. Это первый человек, с которым я переписывался круглосуточно. Можно было общаться обо всем", – вспомнил звезда.

По словам артиста, парень стал ему как будто родным и самым близким из окружения. Родители звезды были знакомы с тогдашним избранником сына, но были уверены: парни просто дружат.

"Под их носом мы спали вместе. Человек был у меня постоянно дома. Конечно, и папа, и мама знали его", – сказал MELOVIN.

Уже позже, на семейном отдыхе, исполнитель признался маме, как все было на самом деле. Он сделал это фразой: "Мам, ты знаешь, так хочется тебе уже сказать официально, что мне нравятся и парни, и девушки". По словам MELOVIN, первой реакцией на такое неожиданное признание было удивление. Потом мама спросила, был ли ее сын вместе с "другом".

"Я говорю: "Да, шесть лет". И мама: "Шесть лет я наблюдала за картиной, как лучшие друзья просто восторгаются, живут, работают, а оказывается, вы были вместе", – вспомнил о разговоре с матерью певец.

Расставание произошло из-за того, что чувства пары постепенно остыли, "романтика ушла". MELOVIN и его бывший стали общаться больше как родственники.

"Так получилось, что мы были уже не парой, а как будто просто твоя родная кровь", – признался артист.

Коротко о знаменитости:

MELOVIN (Константин Бочаров) – 24-летний украинский певец, композитор, музыкант, победитель шестого сезона вокального шоу "Х-Фактор". Родился в Одессе. Мама певца – бухгалтер, а отец – водитель.

Представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder". Занял в финале 17-е место.

5 июля 2021 года совершил каминг-аут как бисексуал. На сцене Atlas Weekend артист поцеловал сначала женщину, а потом мужчину, и достал радужный флаг.

Как ранее писал OBOZREVATEL, MELOVIN стал победителем второго сезона шоу "Маска" (телеканал "Украина"). Певец в течение двух месяцев выступал в костюме Жирафы. Читайте также о том, кого еще разоблачили в финале проекта.