Назван победитель гипершоу 'Маска'. Фото

В финальном эфире музыкального гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" победителем стал певец MELOVIN, который в течение 2 месяцев выступал в костюме Жирафы. Артист признался, что ожидал такого развития событий, но все равно нервничал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. Звездные детективы и телезрители были в шоке, когда с участника сняли маску (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время предыдущих эфиров певец DZIDZIO признавался в романтических чувствах к Жирафе, а в финале даже предложил участнику отправиться в Португалию на Новый год.

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Однако после неожиданного разоблачения артисту пришлось отказаться от своих слов, хотя MELOVIN и принял предложение.

Эпатажный исполнитель рассказал, что ему пришлось врать на шоу и дома, чтобы сберечь интригу и создать для зрителей интересную историю. Также MELOVIN похвастался своим складом цветов и подарками от DZIDZIO.

"Он был в полном шоке. Он, я так понимаю, не знал, как подобрать какие-то слова, потому что действительно Жирафа была очень запутанным персонажем", – прокомментировал за кулисами реакцию певца победитель проекта.

Меловину вручили почетный кубок, однако наибольшей наградой для артиста стала реакция зрителей и звездных детективов, на несколько минут потерявших дар речи.

Коротко о звезде:

MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) – украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", финалист Национального отбора 2017. Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" , где занял в финале 17 место.

О том, кого еще разоблачили в финале шоу, OBOZREVATEL писал ранее. Под масками Скандала и Мухомора тоже скрывались известные певцы.