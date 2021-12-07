MELOVIN признался, что хотел бы выступать в России: бесит, но стремно!

Украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) признался, что хочет поехать с гастролями в Россию, но боится реакции соотечественников. Артист заявил, что ждет, когда закончится война.

О своей позиции исполнитель рассказал в интервью Украинской правде на YouTube, подчеркнув, что внутри него происходит борьба. Кроме того, украинец боится за своих родителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Константину кажется несправедливым тот факт, что российские гастролеры приезжают в Украину и дают здесь концерты, а украинцев за это желание травят.

"Расстраивает тот факт, что к нам ездить с концертами можно, а украинцам – нет. Позор. Хотя при этом они везут деньги сюда и начинают кормить команду, всех", – поделился певец.

Артист заявил, что ждет, когда вооруженный конфликт закончится, чтобы собирать полные залы в России, ведь у него там много фанатов. MELOVIN хочет покорять сцену в других странах, где его песни понимают.

"Во мне это борется постоянно. Желание быть больше, масштабнее в других странах, где понимают твой язык, и при этом бояться вернуться", – подчеркнул он.

Бочаров не опасается националистов и неприятия собственной бисексуальности в РФ. В первую очередь его останавливает страх стать изгнанником на родных землях.

"Ты сразу станешь антигероем в Украине. Это так стремно не смочь приехать в родную страну, где тебя считают изгоем", – заключил исполнитель.

Коротко о звезде:

MELOVIN – украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", финалист Национального отбора 2017. Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17 место. В 2021 году совершил каминг-аут, поцеловав мужчину и женщину на сцене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константин Бочаров признался в любви партнерше по танцам и поцеловал ее в эфире. Он назвал девушку "слишком прекрасной.