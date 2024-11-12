Мелания Трамп нарушила важную традицию первой леди и грубо проигнорировала Джилл Байден: что произошло

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа нарушила важную традицию, которой в течение многих лет придерживаются первые леди. Мелания Трамп не появится на чаепитии в Белом доме, грубо проигнорировав приглашение Джилл Байден.

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Как отмечает Daily Mail, по давнему обычаю президент, который идет в отставку, встречается с преемником в Овальном кабинете. Со своей стороны супруги политиков проводят символическое чаепитие в резиденции. Мелания Трамп решила пропустить это событие, несмотря на то, что ее супруг принял приглашение от Джо Байдена.

По словам инсайдеров, с момента поражения Камалы Гаррис на президентских выборах первые леди еще ни разу не коммуницировали. Их последняя встреча прошла на похоронах Розалин Картер в 2023 году.

"Госпожа Трамп не планирует ехать, и они до сих пор не разговаривали", – отметил источник, приближенный к государственным деятелям.

Со своей стороны супруги Байденов пообещали, что передача власти Дональду Трампу пройдет мирно и упорядоченно. Они пригласили преемников на встречу в Белом доме, которая состоится в среду 13 ноября, и заявили, что будут присутствовать на инаугурации новоизбранного президента в 2025 году.

Четыре года назад Дональд Трамп продемонстрировал подобное пренебрежение к Джо Байдену, одержавшему тогда победу на выборах. 78-летний государственный деятель не пригласил на встречу в овальную комнату своего оппонента, нарушив традицию перехода власти. Тогда Джо Байден поехал на инаугурацию в Капитолий из гостиницы. В это время супруги Трампов собрали свои вещи и уехали из Белого дома.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядела Мелания Трамп в день выборов президента США.

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