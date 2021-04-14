Меладзе в шестой раз стал отцом

Известный российский певец 55-летний Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева стали родителями – у них родилась девочка.

Это шестой ребенок артиста. О радостном событии Меладзе сообщил во время съемок первой игры 1/8 финала КВН, где он был в жюри. Соответствующий ролик опубликован на фан-аккаунте звезды в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам певца, малышка появилась на свет "на днях", а имя дочери звездная пара пока держит в секрете.

Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева стали родителями Скриншот

Напомним, о беременности Джанабаева рассказала в сети. Она появилась перед поклонниками в длинном черном платье, которое подчеркнуло ее большой живот.

К слову, Меладзе зарегистрировал брак с Джанабаевой в 2014 году. В ноябре 2018 года пара впервые дала совместное интервью, в котором рассказала о своей семейной жизни.

В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка. У знаменитостей есть сыновья 17-летний Константин и 6-летний Лука. Отметим, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности.

Ранее Валерий Меладзе показал редкое фото со своим старшим сыном Константином от экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. Так, на снимке отец и сын сидят в одинаковой одежде и одной и той же позе.

Как сообщал OBOZREVATEL: