Мейхер продемонстрировала яркий образ монашки. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер появилась в образе монахини. Как оказалось, такой наряд был необходим для съемок в новом проекте.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала соответствующий снимок, на котором позировала в черно-белой одежде, но с выразительным макияжем. На губах у нее была нежно-розовая помада, а скулы выделены хайлайтером (кадр можно посмотреть ниже).

"Я сыграла настоятельницу женского монастыря Капитолину в третьей части "Скаженого весілля". У нее очень интригующее прошлое. И не менее привлекательное настоящее", – объяснила знаменитость.

Фанаты пишут, что в таком наряде звезда выглядит просто поразительно:

"Девушка номер один! Обожаю тебя!", "Ох, Надя, что ж ты делаешь со мной", "Вам так идет этот образ", "Богиня!".

Напомним, Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Карьеру певицы исполнительница начала со знакомства с Валерием Меладзе. Она узнала, что артист ищет участниц для создания нового женского коллектива "ВИА Гра", и решила отправить свои фото, которые нужны были для приглашения на кастинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мейхер снялась в черно-белой фотосессии с вуалью на лице. Она позировала в черном кружевном платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру, а на лице у нее была прозрачная вуаль.