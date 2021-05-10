Мейхер показала, как выглядела в подростковом возрасте. Фото

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором ей всего 15-16 лет. Тогда знаменитость была студенткой педагогического училища.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали приятными комментариями звезду.

Так, Мейхер засняли во время танца под песню Patricia Kaas "Mon mec à moi". Она позировала в легком голубом платье и танцевальных чешках белого цвета.

"Конечно, есть воспоминания, которые настолько врезались в память и настолько эмоционально отобразились, что могут очень долгие годы остро ощущаться. Например, рождение детей, обиды и т.д. Но согласитесь, фотографии, они зачастую вызывают молниеносную визуализацию происходящего в тот самый момент запечатленного кадра, и многое, что ему предшествовало, как и следовало за ним. Как и период жизни, который был тогда", – написала певица.

Пользователи сети оценили архивный снимок Мейхер и засыпали ее комплиментами.

"Такая красивая девочка, которая превратилась в прекрасную и всегда молодую женщину", "Удивительная красота, уникальная", "Надежда, вы прекрасны", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Карьеру певицы исполнительница начала со знакомства с Валерием Меладзе. Она узнала, что артист ищет участниц для создания нового женского коллектива "ВИА Гра", и решила отправить свои фото, которые нужны были для приглашения на кастинг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мейхер снялась в черно-белой фотосессии с вуалью на лице. Она позировала в черном кружевном платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру, а на лице у нее была прозрачная вуаль.