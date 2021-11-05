В сети всплыли фото свадьбы Меган Маркл с первым мужем

40-летняя герцогиня Сассекская Меган Маркл, вышедшая в 2018 году замуж за принца Гарри, была в браке с американским актером и кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Они поженились в 2010 году, а спустя три года развелись.

Меган и Тревор познакомились в начале 2000-х и встречались шесть лет до помолвки, пишет Hello. О деталях свадьбы и что известно о первом супруге Меган Маркл, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Свадьба Маркл и Энгельсона состоялась 10 сентября 2010 года на Ямайке. Тогда Меган было 30, а Тревору – 35. У них прошла пляжная церемония на роскошном курорте Jamaica Inn в Очо-Риосе. В общем и целом, на мероприятии присутствовали 107 родственников и друзей.

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О Треворе Энгельсоне известно, что он родился 1976 году в Нью-Йорке, а проживал в Лос-Анджелесе. Он американский продюсер и литературный менеджер. Одна из главных работ Тревора – фильм "Помни меня", в главной роли которого снялся актер Роберт Паттинсон.

Также он продюсировал криминальную драму "Снегопад", романтическую комедию "Лицензия на среду" и комедию "Все о Стиве".

Пара рассталась в августе 2013 года, ссылаясь на "непримиримые разногласия".

Как отмечается в отрывке биографии Меган Маркл, написанный Эндрю Мортоном, "Меган: голливудская принцесса". Богатый друг-предприниматель заявил, что брак распался так внезапно, что Меган отправила свои обручальные и помолвочные кольца обратно Тревору заказным письмом".

После отношений с Тревором, Меган обручилась с принцом Гарри, в ноябре 2017 года.

Энгельсон в свою очередь попробовал встречаться с американской телеведущей Бетенни Франкель, а в июне 2018 года он обручился диетологом Трейси Курланд. Весной 2019 года они поженились, и у них родилась дочь.

Коротко о знаменитости:

Меган Маркл – актриса, фотомодель родилась в 1981 году в Лос-Анджелесе, в семье режиссера и социальной работницы. Получила популярность благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018).

Меган вышла замуж за принца Гарри в 2018 году и родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Знаменитость вместе с королевским супругом активно занимаются благотворительностью. Например, в апреле 2020 года герцоги Сассекские лично доставляли продукты, приготовленные проектом Angel Food, жителям Лос-Анджелеса во время пандемии COVID-19 в Америке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в Global Citizen Live с речью об экологии. После своего выступления они улетели на частном самолете, потребляющий много топлива, что противоречит их призыву соблюдать экологические законы.