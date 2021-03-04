Меган Маркл сравнили с женой короля Эдуарда VIII

В сети стали бурно обсуждать то, что Меган Маркл во время интервью с Опрой Уинфри очень похожа с Уоллис Симпсон – супруга герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII.

Отмечается, что она скопировала наряд и прическу Уоллис. Соответствующее фото опубликовали на просторах Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, во время интервью Маркл предстала в шелковом черном платье с белым узором от Giorgio Armani, туфлях от Aquazzura, а также подвеске от Pippa Small, серьгах Birks и браслете Cartier. Знаменитость собрала волосы в хвост, оставив пробор и несколько локонов.

На просторах интернета стали писать, что Маркл удивительно похожа на Уоллис Симпсон на портрете, сделанном в 1936 году до того, как она стала герцогиней. На нем она позировала в похожем платье и также с собранными волосами.

Известно, что в 1936 году король Эдуард VIII также отказался от престола, чтобы жениться на гражданке США, светской львице Уоллис Симпсон, разведенной со своим первым мужем и добивающейся развода со вторым.

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего, их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые недавно объявили, что ждут второго ребенка, впервые выступили после своего заявления перед публикой. Герцогиня появилась в стильном платье за 3,5 тыс. долларов (104 тыс. гривен).